ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Самаре в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В их числе есть четверо детей
Редакция сайта ТАСС
18:25

САМАРА, 25 октября. /ТАСС/. Семь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Самаре. Об этом сообщает ГУМВД России по Самарской области.

"25 октября в 20:10 на пересечении ул. Свободы и пр. Кирова в Самаре произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, - говорится в сообщении. - По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса - четверо детей, еще трое пострадавших из легкового автомобиля. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего".

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. 

РоссияСамарская область