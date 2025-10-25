В Самаре в ДТП с автобусом пострадали семь человек

В их числе есть четверо детей

САМАРА, 25 октября. /ТАСС/. Семь человек, включая четырех детей, пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Самаре. Об этом сообщает ГУМВД России по Самарской области.

"25 октября в 20:10 на пересечении ул. Свободы и пр. Кирова в Самаре произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, - говорится в сообщении. - По предварительной информации, пострадавшие пассажиры автобуса - четверо детей, еще трое пострадавших из легкового автомобиля. На месте работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего".

Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции.