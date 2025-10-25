В Дагестане объявили опасность атаки беспилотников

Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Беспилотную опасность объявили на территории Республики Дагестан. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

"Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан 00:00. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны перебои мобильного интернета.