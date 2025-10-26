Суд утвердил изъятие имущества у экс-главы управления Росприроднадзора

Собственность Андрея Фролова оценивают в 480 млн рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд утвердил решение суда низшей инстанции об изъятии имущества на 480 млн рублей у бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова и членов его семьи. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение по иску Генпрокуратуры к Фролову и другим ответчикам и постановил оставить решение первой инстанции без изменения. Ранее Нагатинский суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства об обращении имущества Фролова и других ответчиков по его делу в доход государства", - сказали в суде.

Фролов попал в поле зрения Генеральной прокуратуры Российской Федерации во время проверки, проведенной в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица федеральной противопожарной службы Виктора Великодного, заместителем которого он работал с мая 2013 по июнь 2019 года, рассказали в надзорном ведомстве. Предъявленный ранее Генпрокуратурой России иск к Великодному на сумму более 409 млн рублей удовлетворен, все приобретенное им на неподтвержденные доходы имущество обращено в доход Российской Федерации.

В отношении Фролова возбуждено уголовное дело. Бывшего чиновника обвиняли в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ) завода. Поводом стали отказы в выдаче лицензий филиалу ФКП "Завод имени Свердлова" - "Бийскому олеумному заводу" (БОЗ) на работы с отходами III-IV классов опасности.