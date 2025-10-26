В Приамурье в ДТП пострадали четыре человека

Авария произошла в Белогорском округе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса и автомобиля-рефрижератора случилось в Амурской области, травмы получили четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Амурской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Белогорском округе. Утром на 20-м км автодороги "Подъезд к городу Благовещенск" произошло столкновение автобуса Yutong и грузового автомобиля-рефрижератора.

"Предварительно, в автоаварии четыре человека получили травмы. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

Движение на этом участке затруднено.