С лидера группы "Ногу свело!" начали принудительно взыскивать долги

Взыскиваемая с Максима Покровского сумма составляет 2 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Судебные приставы открыли исполнительное производство о принудительном взыскании задолженности с лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского (внесен в РФ в реестр иноагентов). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В РФ у Покровского есть задолженность, он в установленный срок не оплатил госпошлину, в отношении него открыто исполнительное производство", - сказал собеседник агентства.

Как следует из судебных и других материалов, в мировой суд Москвы поступил иск от ИФНС о том, что Покровский не оплатил налоги и сборы. Суд постановил их уплатить в установленный срок. Долг по налогам и сборам в итоге был музыкантом выплачен, а госпошлина по ним нет. Материалы об этом были направлены судебным приставам, которые на их основании открыли исполнительное производство о принудительном взыскании. Взыскиваемая с Покровского сумма составляет 2 тыс. рублей.

Музыкант был включен в реестр иноагентов 31 марта 2023 года. С начала специальной военной операции на Украине Покровский высказывался резко против нее и записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант постоянно проживает в США.