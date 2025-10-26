На островной части Хабаровска вторые сутки ликвидируют пожар

Жителей призвали соблюдать требования пожарной безопасности

ХАБАРОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Пожар сухой растительности на островной части Хабаровска тушат уже вторые сутки, площадь возгорания неизвестна. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"У нас и вчера, и сегодня на островной части города Хабаровска фиксируется возгорание сухой растительности. Это острова, на которых преимущественно находятся дачи. Острова Кабельный и Дачный - вообще исключительно дачные постройки. Это территория, на которых нет дорог, туда можно добраться только речным транспортом. Те возгорания, которые есть, ликвидируются. Если есть какие-то остаточные очаги, потом их дотушивают", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что подобные возгорания фиксируются в Хабаровске ежегодно. "В данном случае площадь не считается. Ландшафтные пожары не так часто считаются в квадратных метрах. Это[пожары] происходит каждый год: весной и осенью", - уточнили в ведомстве.

В МЧС призвали граждан соблюдать требования пожарной безопасности.