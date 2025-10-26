Ураган "Мелисса" в Атлантическом океане усилился до третьей категории

Максимальная скорость ветра достигает 51 м/с, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" достиг третьей категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, ураган движется на запад со скоростью 6 км/ч. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 51 м/с.

В настоящее время "Мелисса" находится на расстоянии 200 км к юго-востоку от столицы Ямайки Кингстона. Штормовых предупреждений в связи с ураганом пока не объявлялось.