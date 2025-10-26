Разместившего во "ВКонтакте" картинку с флагом ЛГБТ арестовали на 15 суток

Иван Рубцов вину полностью признал и заявил, что раскаивается

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября./ТАСС/. Нагатинский суд Москвы отправил под арест на 15 суток москвича Ивана Рубцова, который опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" картинку с изображением флага запрещенного движения ЛГБТ. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Рубцова Ивана Александровича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КРФоАП (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), и назначить административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 (пятнадцать) суток", - указано в документе. Верховный суд РФ в октябре 2023 года признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его на территории России.

Согласно документу, Рубцов разметил в сохраненных материалах на своей странице во "ВКонтакте" изображение мужчины с "радужным" флагом в руках, который во многих странах мира считается символикой ЛГБТ-сообщества. Под фотографией был написан лозунг в поддержку людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Эти материалы увидели сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД РФ, в результате чего в отношении Рубцова был составлен протокол об административном правонарушении.

Сам он в заседании суда свою вину полностью признал и заявил, что раскаивается.