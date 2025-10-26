В Хабаровском крае при пожаре в многоквартирном доме погибли два человека

Остальных жильцов эвакуировали

ХАБАРОВСК, 26 октября. /ТАСС/. В Хабаровском крае два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в селе Константиновка. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

"В Николаевском районе прокуратура контролирует проведение проверки по факту пожара в многоквартирном доме. Утром 26 октября произошло возгорание в жилом доме по ул. Строительная в селе Константиновка Николаевского района. В пожаре погибли два человека (мужчина и женщина), остальные жильцы эвакуированы", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.