В Хакасии микроавтобус съехал в кювет

Погибли три человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет на автодороге "Енисей" в Хакасии, в результате аварии погибли три человека, еще трое доставлены в больницу, сообщили в МВД по республике.

"По предварительной информации, 59-летний водитель микроавтобуса Toyota Touring HiAce при движении не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП погибли три человека: мужчина и две женщины. Также в медицинское учреждение доставлены три женщины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в момент ДТП дорога была скользкой. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.