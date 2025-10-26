В Саратовской области после конфликта на дороге задержали более 30 человек

Заведено уголовное дело

САРАТОВ, 26 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Саратовской области доставили в отделение более 30 человек после конфликта на дороге. Возбуждено уголовное дело, сообщило в Telegram-канале главное управление МВД по региону.

По данным полиции, в ходе интернет-мониторинга выявлена видеозапись "с нарушением общественного порядка группой лиц на проезжей" части дороги. В местных СМИ опубликовали видео, на котором запечатлена массовая драка на въезде в город.

"Конфликт между гражданами произошел <…> на дороге Р-228 в черте Саратова. В территориальный отдел полицейскими для дальнейших разбирательств было доставлено более 30 человек", - говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция выясняет обстоятельства и причины конфликта, а также устанавливает всех участников происшествия.