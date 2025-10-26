Прокурор осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении Лувра

Публикация может навредить расследованию, подчеркнула Лор Беко

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Утечка информации о задержании двух из четырех подозреваемых в ограблении Лувра может навредить ходу расследования, считает прокурор Парижа Лор Беко. Об этом говорится в заявлении, опубликованном прокуратурой Парижа.

"Я глубоко сожалею о преждевременном раскрытии данных информированными лицами, не учитывающими интересы следствия. Эта публикация может лишь навредить расследованию, в котором задействована сотня следователей, которые продолжают поиск украденных драгоценностей и всех злоумышленников", - заявила Беко.