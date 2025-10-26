ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Нижегородской области перевернулся реанимобиль

В ДТП пострадала женщина-фельдшер
13:37

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. Реанимобиль попал в ДТП в Нижнем Новгороде и от столкновения с BMW перевернулся на крышу. Пострадала врач, сообщила в Telegram-канале полиция Нижегородской области.

"На площади Лядова [Нижнего Новгорода] произошло столкновение автомобиля BMW <…> и реанимобиля. <…> В результате ДТП реанимобиль совершил опрокидывание, <…> пострадала женщина-фельдшер 2001 года рождения", - сообщила полиция.

Женщину доставили в больницу. По предварительным данным, водитель BMW не уступил дорогу медицинскому спецтранспорту и столкнулся с реанимобилем, который проезжал регулируемый перекресток с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. 

