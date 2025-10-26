Над Калужской областью уничтожили три беспилотника
Редакция сайта ТАСС
15:34
КАЛУГА, 26 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов Калужской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня днем силами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы", - написал он в своем Telegram-канале.