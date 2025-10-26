Над Калужской областью уничтожили три беспилотника

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 26 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов Калужской области. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня днем силами ПВО уничтожены 3 БПЛА над территориями Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы", - написал он в своем Telegram-канале.