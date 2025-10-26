В Аргентине автобус упал с моста

Погибли восемь пассажиров и водитель

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 октября. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек погибли в результате падения автобуса с моста в ручей на северо-востоке Аргентины. Об этом сообщил телеканал TN.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем, который следовал навстречу. В результате ДТП транспортное средство с пассажирами снесло ограждения и упало с моста в ручей. Погибли 8 пассажиров и водитель, 29 человек были доставлены в больницы.

Автобус следовал из города Обера в городе Пуэрто-Игуасу, расположенные в провинции Мисьонес. В момент происшествия на трассе был густой туман.