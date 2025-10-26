В ДТП под Ярославлем пострадали пять человек

Водитель Skoda врезался в дорожный знак, после чего вылетел в кювет

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. В Ростовском районе Ярославской области пять человек, в том числе один несовершеннолетний, пострадали в ДТП. Водитель Skoda столкнулся с дорожным знаком, вылетел в кювет, машина опрокинулась, сообщили в Госавтоинспекции региона.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Skoda получили травмы различной степени тяжести, в том числе несовершеннолетний", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda около 16:40 мск двигался на 7-м километре дороги Петровское - Караш - Заозерье в Ростовском районе Ярославской области. Мужчина не справился с управлением и наехал на дорожный знак, после чего съехал в кювет, машина опрокинулась. Обстоятельства ДТП устанавливаются.