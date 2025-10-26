В Калининградской области пять человек пострадали в ДТП

Водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Водитель и четыре пассажира пострадали в результате ДТП на трассе в Калининградской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"По оперативной информации, сегодня, 26 октября, в 19:55 мск на 4-м километре автодороги Гвардейск - Неман - граница с Литовской Республикой Гвардейского района водитель BMW допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia", - говорится в сообщении.

Пострадавших направили в медицинские учреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.