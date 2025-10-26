ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Луганске БПЛА повредили три жилых дома

В правительстве республики отметили, что из-за атаки погибла домашняя живность
20:37
Официальный Telegram-канал правительства ЛНР/ ТАСС
ЛУГАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Три жилых дома и хозяйственные постройки повреждены в Луганске в результате атаки украинского БПЛА самолетного типа.

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"В Луганске беспилотник ВСУ самолетного типа ударил по частным домам по улице Печерская. <...> Повреждены три жилых дома и хозяйственные постройки. Погибла домашняя живность", - сказано в сообщении.

Ранее в силовых структурах ЛНР ТАСС сообщили, что системы ПВО сбили три БПЛА самолетного типа над южной частью Луганска. 

