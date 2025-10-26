В Кривом Роге после удара молнии пропал свет

У некоторых абонентов электроснабжение быстро восстановилось

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Свет пропал 26 октября вечером после удара молнии в Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил портал "Мы - Украина".

В местных Telegram-каналах пишут, что у некоторых абонентов сразу после удара стихии электроснабжение прекратилось, но довольно быстро восстановилось. Многие жалуются на отсутствие света в течение длительного времени.

Энергетический холдинг "ДТЭК" не анонсировал отключений электричества на 26 октября.