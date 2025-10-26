На Камчатке после ДТП с автокраном погибли два человека

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, еще одного госпитализировали в реанимацию

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Авария с участием автокрана произошла в Петропавловске-Камчатском, в результате чего два человека погибли и один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Камчатского края.

"Два человека погибли и один госпитализирован в реанимационное отделение после серьезного ДТП с автокраном на улице Пограничной в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения региона Олег Мельников в своем Telegram-канале проинформировал, что в результате ДТП с автокраном погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники №1. Врачи делают все возможное для спасения пострадавшего, оказавшегося в реанимации.