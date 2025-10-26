В Сумской области Украины произошли взрывы
26 октября, 23:51
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел в Сумской области на северо-востоке Украины. Об этом сообщил мэр Артем Семенихин.
"Взрыв", - написал он в Telegram-канале.
Позже мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил о новом взрыве.
В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога. Также сирены работают в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Ранее 26 октября сообщалось о взрывах в Сумах и Конотопе на северо-востоке Украины.