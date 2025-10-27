В Приморье задержали группу производителей и распространителей наркотиков

По версии следствия, полученные от сбыта наркотиков деньги легализовывались - предварительная сумма "отмытых" денег составила не менее 808 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Приморье группу злоумышленников, которые производили и распространяли наркотики. Изъято более 100 л гашишного масла, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

Как уточнили в ведомстве, следователем следственной части СУ УМВД России по Приморскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 24-летней местной жительницы - администратора интернет-магазина по продаже наркотиков и пятерых ее соучастников, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой лиц - прим. ТАСС).

По версии следствия, в период с 2023 года по 2024 год один из злоумышленников, находясь на территории исправительного учреждения, организовал криминальный бизнес, связанный с незаконным распространением запрещенных веществ на территории Приморского края. К противоправной деятельности он привлек пятерых знакомых и распределил между ними роли: одни занимались выращиванием запрещенных веществ, другие организацией транспортировки и упаковки, третьи контролировали работу интернет-магазина.

В местах проживания фигурантов изъято более 100 л гашишного масла. По версии следствия, полученные от сбыта наркотиков деньги легализовывались. Предварительно установлено, что сумма "отмытых" денежных средств составила не менее 808 тыс. рублей.

В судебном порядке наложены аресты на имущество и денежные средства фигурантов уголовного дела. Расследование завершено, доказана причастность фигурантов к совершению преступления против общественной нравственности и здоровья населения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Партизанский городской суд для рассмотрения по существу.