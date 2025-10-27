В Приморье обнаружили схрон оружия ОПГ из 24 человек

В СКР по региону уточнили, что следователи изъяли и направили для производства судебной экспертизы несколько десятков единиц боевого орудия и боеприпасов

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 октября. /ТАСС/. Схрон с оружием обнаружен в городе Находке, следователи изъяли несколько десятков единиц боевого орудия и боеприпасов, 24 члена ОПГ задержаны. Об этом сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

"Региональным СК в ходе расследования дела о вымогательстве организованной группой из 24 человек обнаружен схрон оружия. СКР Приморья в ходе расследования уголовного дела о вымогательстве организованной преступной группой в городе Находке обнаружен схрон с оружием", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи СКР изъяли и направили для производства судебной экспертизы несколько десятков единиц боевого орудия и боеприпасов.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении 24 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

"По данным следствия, с февраля 2024 года по март 2025 года трое фигурантов на территории Находкинского городского округа создали организованную преступную группу с целью совершения особо тяжких преступлений и привлекли в нее еще пятнадцать человек. В рамках преступной деятельности фигуранты, угрожая применением насилия и демонстрируя огнестрельное оружие, требовали денежные средства от предпринимателей", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что потерпевшие, опасаясь за свою жизнь, передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег, после чего их отпускали. Общий размер вымогаемых денежных средств составил более 2,5 миллиона рублей.

В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.