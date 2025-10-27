В Оренбургской области ввели план "Ковер"

Аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет самолеты

ОРЕНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. План "Ковер" введен на территории Оренбургской области, аэропорт областного центра приостановил прием и отправку самолетов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Евгений Солнцев.

"Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Введен режим воздушных ограничений - план "Ковер". На данный момент аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда", - проинформировал он.