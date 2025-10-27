В Свердловской области задержались три поезда из-за схода электровоза с путей

Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, пострадавших нет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Электровоз сошел с путей на станции Кушва в Свердловской области, в результате чего произошла задержка трех поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

По данным пресс-службы, сход произошел в 21:44 (19:44 мск). Пострадавших нет. Восстановительные работы продолжаются на одном из путей, остальные открыты. Движение по станции Кушва восстановлено в 23:34 (21:34 мск).

"В результате происшествия на 1 час 52 минуты задержан пригородный электропоезд №6857 сообщением Нижний Тагил - Нижняя Тура и на 15 минут два пассажирских поезда: №351 Екатеринбург - Приобье и №86 Серов - Москва", - говорится в сообщении.