В Липецке и шести муниципалитетах области отменили угрозу атаки БПЛА

При этом сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" в регионе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов снят в Липецке и шести муниципалитетах области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня для г. Липецка, Липецкого МО, г. Ельца, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО и Измалковского МО", - говорится в сообщении.

При этом сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" в Липецкой области.