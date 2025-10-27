ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Липецке и шести муниципалитетах области отменили угрозу атаки БПЛА

При этом сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" в регионе
02:34

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов снят в Липецке и шести муниципалитетах области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Отбой красного уровня для г. Липецка, Липецкого МО, г. Ельца, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО и Измалковского МО", - говорится в сообщении.

При этом сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" в Липецкой области. 

