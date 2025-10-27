Минобороны предъявило иск в 1,3 млрд рублей к экс-замглавы ФГАУ "Оборонлес"

В пользу возмещения ущерба у Дмитрия Куракина могут конфисковать арестованные счета, автомобиль, земельный участок и квартиру в Москве, говорится в судебных документах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ заявило гражданский иск о взыскании 1,3 млрд рублей с бывшего заместителя руководителя ФГАУ "Оборонлес", а также с бывшего заместителя председателя правительства Подмосковья, экс-главы департамента имущественных отношений Минобороны РФ Дмитрия Куракина, бывшего заместителя Куракина Владислава Холодкова и главы компании "Оборонспецресурс" Максима Ана. Об этом сказано в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"ФГАУ "Оборонлес" недополучено 1,22 млрд рублей за 783 тыс. кубометров древесины с Нижеудинского военного лесничества, а также 59 млн рублей за 71 тыс. кубометров древесины с Шелеховского военного лесничества. Денежная сумма должна быть взыскана солидарно с Куракина, Холодкова, Ана и Куприянова", - сказано в документе. Также отмечено, что в пользу возмещения ущерба следует конфисковать арестованные счета Куприянова, автомобиль, земельный участок в Красногорске, зарегистрированный на его мать, а также квартиру в Москве.

Представитель гособвинения в своем ходатайстве просит полностью удовлетворить иск и приготовить Куприянова к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 370 млн рублей и запретом на 8 лет занимать должности, связанные с функциями представителя власти.

Согласно материалам дела, Куприянов в составе организованной группы, в которую входил Куракин и экс-замглавы департамента Минобороны Даниил Суханов, с 2014 по 2017 год получил от предпринимателя Евгения Бакурова взятку в размере 182 млн рублей и имущество на 3 млн рублей за незаконную вырубку леса в Шелеховском и Нижнеудинском военных лесничествах Иркутской области. Под видом санитарной вырубки уничтожались здоровые лесные насаждения, древесина которых впоследствии шла на продажу. В результате преступной деятельности у РФ была похищена древесина в объеме порядка 1 млн куб. м. Министерству обороны РФ и ФГАУ "Оборонлес" был причинен ущерб в размере порядка 1,7 млрд рублей.

Куприянов находится в международном розыске с конца 2020 года. Никулинский суд Москвы рассматривает его уголовное дело заочно.

Предприниматель Бакуров заключил досудебное соглашение и дал показания на Куприянова. Он рассказал, что обвиняемый сам нашел его для совершения преступления, потому что Бакуров был бенефициаром двух компаний, которые занимались заготовкой и продажей леса. Фигуранты изготавливали недостоверные отчеты о лесопатологических обследованиях, согласно которым на определенных участках были больные деревья, подлежавшие санитарной вырубке. Бакуров покупал такую древесину по заниженной стоимости, продавал ее по рыночной, а вырученные денежные средства делились между участниками преступный деятельности.