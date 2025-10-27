Над Тульской областью уничтожили еще 24 украинских БПЛА
ТУЛА, 27 октября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили еще 24 беспилотных летательных аппарата над Тульской областью. Пострадавших и повреждений зданий и инфраструктуры нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.
"В ходе боевой работы по защите воздушного пространства нашего региона подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще 24 украинских беспилотника. Пострадавших нет. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал губернатор.
Ранее он сообщал о восьми сбитых украинских БПЛА.