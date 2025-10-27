В Доминикане более 1,2 млн жителей остались без пресной воды из-за урагана

Удар стихии вызвал аварии в системах водоснабжения, сообщило агентство Prensa Latina

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 27 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 1,27 млн человек в Доминиканской Республике остаются без доступа к пресной воде из-за аварий в системах водоснабжения, вызванных прохождением урагана "Мелисса".

Как сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на Центр по чрезвычайным ситуациям республики, из-за урагана поврежденными оказались 63 системы водоснабжения. Директор центра Хуан Мануэль Мендес проинформировал, что от удара стихии пострадало более 260 домов, около 1,4 тысячи человек остались без крова.

Прохождение в последние несколько дней урагана около территории Доминиканы вызвало сильные ветер, дождь и волны, падение деревьев и сход оползней. В 4 провинциях сохраняется состояние повышенной готовности, в остальных 28 в связи с улучшением погодных условий с 27 октября будут возобновлены трудовая деятельность и занятия в учебных заведениях, отмененные ранее из-за "Мелиссы", отмечает Prensa Latina.

Согласно данным Института метеорологии Кубы (Insmet), опубликованным на его сайте, ураган в течение последних 12 часов постепенно усиливался в районе южнее Ямайки и приближается к ее территории. Власти этой островной страны объявили об эвакуации населения из ряда районов, включая столицу - город Кингстон. Как заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, эвакуация тысяч людей объявлена и на востоке острова, куда, согласно прогнозам метеорологов, далее направится "Мелисса".

26 октября Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" усилился до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Объявлена угроза наводнений и оползней в некоторых районах Гаити и Ямайки.