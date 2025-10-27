На Камчатке пострадавшая в ДТП с автокраном медсестра находится на ИВЛ

Как отметили в пресс-службе Минздрава региона, ее прооперировали, состояние стабильно тяжелое

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 октября. /ТАСС/. Медсестра, получившая травмы в автоаварии со спецтехникой в Петропавловске-Камчатском, подключена к аппарату ИВЛ, ее состояние стабильно тяжелое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Камчатского края.

"Пострадавшая в утреннем ДТП медицинская сестра детской поликлиники прооперирована, находится в стабильно тяжелом состоянии на ИВЛ", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения региона Олег Мельников проинформировал, что в результате ДТП с автокраном погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники, третья пострадавшая была доставлена в реанимацию. По предварительным данным прокуратуры, 60-летний водитель спецтехники не предоставил преимущество легковой машине Honda, двигавшейся по главной дороге, и задел ее секцией стрелы. Поврежденный автомобиль отбросило в световую опору. Все обстоятельства автоаварии устанавливаются.