Двоих пострадавших при взрыве в Копейске доставили в Нижний Новгород

Самолет оснащен современным оборудованием и медицинскими модулями, а также аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами

© Официальный канал МЧС России в MAX

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород двоих пострадавших при взрыве, произошедшем 22 октября на предприятии в Копейске Челябинской области.

Об этом сообщается в канале МЧС России в мессенджере Max.

"Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород пострадавших из Челябинской области. Самолетом Ил-76 выполнена санитарная эвакуация двух человек. Они получили травмы при взрыве на предприятии в городе Копейске 22 октября и нуждаются в высококвалифицированной медпомощи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава России. Самолет оснащен современным оборудованием и медицинскими модулями, а также аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

Взрыв на заводе в Копейске произошел примерно в 23:50 (21:50 мск) 22 октября. В результате погибли 12 человек, пострадали еще 29. Местонахождение 11 сотрудников уточняется.

В пресс-службе СК РФ сообщили ТАСС о возбуждении уголовного дела о нарушении требований безопасности по факту ЧП. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал о введении в Копейске режима ЧС муниципального характера, 24 октября в регионе был объявлен днем траура.