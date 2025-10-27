В Приангарье в ДТП с большегрузами пострадали три человека

На 1 325-м км федеральной трассы в районе поселка Камышет столкнулись восемь автомобилей, из которых пять большегрузов загорелись

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Три человека пострадали в массовом ДТП с восемью машинами, где загорелось пять большегрузов, в Нижнеудинском районе Иркутской области. Об этом сообщает администрация района.

Первоначально сообщалось о столкновении на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" трех большегрузов, после которого два из них загорелись.

"Около восьми утра (03:00 мск - прим. ТАСС) на 1 325-м км федеральной трассы в районе поселка Камышет столкнулись восемь автомобилей. Пять грузовых автомобилей оказались охвачены огнем. Хорошо, что в этой аварии обошлось без жертв. Но троим людям понадобилась медицинская помощь, двое из них доставлены в Нижнеудинскую районную больницу", - говорится в сообщении.

По данным администрации района, движение на трассе перекрыто в обе стороны, но есть возможность проезда через поселок Камышет.