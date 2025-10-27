В Кузбассе завели уголовное дело после нападения собаки на девочку

Нападение произошло на одной из улиц города Березовского

КЕМЕРОВО, 27 октября. /ТАСС/. Безнадзорная собака напала на девятилетнюю девочку в городе Березовский Кемеровской области, пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами СК России по Кемеровской области-Кузбассу по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нападение произошло на одной из улиц города Березовского. По уголовному делу проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.