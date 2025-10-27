В Приангарье в ДТП с большегрузными автомобилями погиб человек

Спасатели потушили возгорание четырех грузовых автомобилей, в том числе автовоза с груженными машинами

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Один человек погиб в массовом ДТП в Нижнеудинском районе Иркутской области, где столкнулись семь большегрузных автомобилей и одна легковая автомашина. Об этом говорится в сообщении МЧС России в мессенджере Max.

Первоначально администрация района сообщала о трех пострадавших, двое из которых были доставлены в больницу.

"На федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись семь грузовых авто и одна легковушка. Огнеборцы МЧС России потушили возгорание четырех грузовых автомобилей, в том числе автовоза с груженными машинами. Предварительно, один человек погиб, еще один - травмирован", - говорится в сообщении ведомства.

На месте работают 19 специалистов и 8 единиц техники. Дорожное сообщение частично перекрыто. Для легковых авто и маршрутных транспортных средств организован объезд.