ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Динамика ключевой ставки Центробанка
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похитить Андрея Мостового

Их жертвой также назвали бизнесмена Сергея Селегеня
Редакция сайта ТАСС
05:31
СК России/ ТАСС
© СК России/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста ФК "Зенит" Андрея Мостового, а также в похищении предпринимателя Сергея Селегеня.

Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержание провели в Санкт-Петербурге.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о бизнесмене Сергее Селегене, который является учредителем юридического лица застройщика Fizika Development, и полузащитнике "Зенита" Андрее Мостовом. 

РоссияСанкт-Петербург