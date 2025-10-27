В Петербурге задержали подозреваемых в попытке похитить Андрея Мостового
05:31
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста ФК "Зенит" Андрея Мостового, а также в похищении предпринимателя Сергея Селегеня.
Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержание провели в Санкт-Петербурге.
В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о бизнесмене Сергее Селегене, который является учредителем юридического лица застройщика Fizika Development, и полузащитнике "Зенита" Андрее Мостовом.