В Дагестане в ДТП погибли два человека

Еще четверо пострадали

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. В Бабаюртовском районе Дагестана два человека, в том числе ребенок, погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по республике.

"27 октября, примерно в 6:30 мск, на 438-м км автодороги Астрахань - Махачкала, в Бабаюртовском районе, 42-летний житель Кайтагского района, управляя автомобилем Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora под управлением 47-летнего жителя Каспийска. В результате ДТП водитель Lada Granta и его 6-летний сын, находившийся в автомобиле, умерли от полученных тяжких телесных повреждений. Пассажиры Lada Granta, 34-летняя жительница Кайтагского района и двое детей в возрасте 2 и 8 лет, а также водитель Lada Priora доставлены в больницу", - говорится в сообщении.