Силовики провели следственно-оперативные действия в объединении "Махонинские"

Объединение занималось грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области и своих конкурентов

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Следственно-оперативные действия провели силовики в одном из частных домов Челябинска, который, как считают оперативники, принадлежит объединению "Махонинские", которое Генпрокуратура РФ просит признать экстремистским. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"У "Махонинских" в Челябинске силовики, в том числе сотрудники ФСБ, провели следственно-оперативные действия. Само это объединение было выявлено в ходе надзора за исполнением противоэкстремистского законодательства прокуратурой совместно с областным управлением ФСБ России", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Генпрокуратура России подала иск в Советский районный суд Челябинска с требованием признать экстремистским объединение "Махонинские", а также обратить в госсобственность принадлежащее организации имущество. Ответчиками по иску выступают 16 физических лиц, среди которых братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, порядка семи фирм и 12 заинтересованных лиц. Как было установлено, участники объединения привержены идеям общественного движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ), которое признано в РФ экстремистским и запрещено.

Ранее со ссылкой на газету "Коммерсант" сообщалось, что, по данным Генпрокуратуры, возглавляемое братьями Махониными объединение имеет связи с лидерами преступных групп, контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Объединению принадлежит большинство торговых точек в Челябинске, имущество общей стоимостью не менее 2,5 млрд рублей, 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.

В иске отмечается, что объединение с момента создания занималось грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области и своих конкурентов. Незаконные доходы направлялись на финансирование мероприятий, направленных против жизни и здоровья граждан, а также на вложение в ликвидные активы. Также установлено, что доходы от имущества объединение выводило за границу.

Генпрокуратура потребовала обратить в госсобственность принадлежащие объединению земельные участки, жилые и нежилые помещения, доли в коммерческих организациях, а также транспортные средства, в том числе маломерные суда.