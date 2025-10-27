В Приамурье число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 19

Из них 14 человек направили на амбулаторное лечение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом и автомобилем-рефрижератором, произошедшего в Амурской области 26 октября, увеличилось до 19. Пятеро из них госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"В результате аварии автобуса с большегрузом, которая произошла 26 октября в Белогорском округе, в стационар Белогорской больницы доставили 19 пострадавших. Из них 14 человек были направлены на амбулаторное лечение, пять человек госпитализированы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что двое пострадавших переведены из реанимации в травматологический центр, один пациент продолжает находиться в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое. Также в ведомстве добавили, что в пассажирском автобусе находилось двое медиков Белогорской больницы, которые помогали пострадавшим до приезда скорой помощи.

Автобус Yutong и грузовой автомобиль-рефрижератор столкнулись на 20-м км автодороги "Подъезд к городу Благовещенск" утром 26 октября. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По данным следственного управления СК РФ по региону, предварительной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения водителем автобуса.