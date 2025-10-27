Сумы и окрестные населенные пункты частично обесточены

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Город Сумы и ближайшие к нему населенные пункты частично остались без электричества. Об этом сообщил и.о мэра города Артем Кобзарь.

"Часть Сумской общины осталась без электроэнергии. Работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить [ее] подачу", - написал он в своем Telegram-канале.

Ночью и утром 27 октября мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин информировал в Telegram-канале о серии взрывов в городе.