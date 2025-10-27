Эксперты: ураган "Мелисса" может усилиться у берегов Ямайки и Кубы

Скорость ветра в эпицентре составляет 240 км/ч

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Специалисты Национального центра США по наблюдению за ураганами считают, что ураган "Мелисса", сформировавшийся в Атлантическом океане, может еще усилиться.

"Мелисса" сейчас считается ураганом четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Сегодня прогнозируется его дальнейшее усиление", - сказано в сообщении ведомства. Скорость ветра в эпицентре стихии в настоящее время составляет 66,7 м/с или 240 км/ч. Специалисты считают, что "Мелисса станет более мощным ураганом, когда достигнет Ямайки и юго-востока Кубы".

В Национальном центре США по наблюдению за ураганами прогнозируют, что "Мелисса" в понедельник ударит по Ямайке, во вторник достигнет берегов юго-восточной Кубы, а в среду - юго-восточного побережья Багамских островов.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением урагана проводится эвакуация населения на Ямайке, в том числе в ее столичном регионе, и на востоке Кубы.

В воскресенье Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что "Мелисса" достигла четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Объявлена угроза наводнений и оползней в некоторых районах Ямайки и Гаити.