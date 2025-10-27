На Урале при пожаре в квартире многодетной семьи погиб ребенок

Еще несколько человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Ребенок погиб и еще несколько человек пострадали в результате пожара в Екатеринбурге, правоохранители проводят проверку. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Днем 26 октября 2025 года в одной из квартир дома по улице Родонитовой в городе Екатеринбурге произошло возгорание, в результате которого погиб несовершеннолетний мальчик 2019 года рождения и несколько человек пострадали. По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. Предварительно установлено, что в момент происшествия в жилище находились 5 человек, в том числе женщина 1996 года рождения и четверо ее малолетних детей, 2019-2024 годов рождения. Предварительная причина гибели ребенка 2019 года рождения связана с отравлением продуктами горения, остальные жильцы этой квартиры после случившегося доставлены в больницу для оказания им необходимой помощи", - сообщили в ведомстве.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мать в момент, когда произошел пожар, мыла в ванной комнате двух малолетних детей, а старшие находились в комнате и играли. "Когда женщина вышла из ванной, увидела пламя. По одной из отрабатываемых сотрудниками МВД, СК и МЧС версий, пожар мог случиться из-за неосторожного обращения с зажигалкой или спичками. Хозяйка жилища состоит на учете", - отметил полковник Горелых.