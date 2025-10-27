В Киеве и некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света

Графики, которые могут быть даны заранее, сейчас не действуют, указал энергетический холдинг "ДТЭК"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Экстренные отключения света введены в Киеве и некоторых областях на северо-востоке и в центральной части Украины. Об этом сообщил энергетический холдинг "ДТЭК".

"В Киеве снова экстренные отключения света. <...> При этом графики, которые могут быть даны заранее, сейчас не действуют", - говорится в сообщении на сайте компании.

В компании добавили, что экстренные отключения также применяются в столичном регионе и Днепропетровской области. Как сообщают местные СМИ, эта же мера введена в Житомире и Сумах.

По данным областных энергетических компаний, аварийные отключения введены в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.

Массовые многочасовые отключения света начались в некоторых регионах Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики страны Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о новых повреждениях энергетической инфраструктуры, во многих областях страны вводились аварийные и плановые графики отключений.