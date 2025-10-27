Покупательница квартиры Долиной оспорила признание сделки недействительной

После возбуждения уголовного дела жилье арестовали

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Полина Лурье обжаловала в кассационном суде решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Об этом сказано в карточке дела, с которой ознакомился ТАСС.

Ранее Мосгорсуд признал законным решение Хамовнического суда Москвы о возвращении народной артистке РФ Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

"Суд зарегистрировал кассационную жалобу Лурье П. А.", - сказано в карточке дела.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, 34-летняя Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн рублей. После возбуждения уголовного дела квартира была арестована.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные счета мошенников, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

По данным МВД, сумма ущерба составила более чем 200 млн рублей. По версии следствия, часть денег Долина передавала мошенникам через курьера Анжелу Цырульникову, которую позже задержали правоохранители. Также были задержаны еще три фигуранта дела о мошенничестве, все они находятся в СИЗО. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу.