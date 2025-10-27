На Урале экс-директора предприятия ЖКХ осудили за взятки

Мужчину приговорили к восьми годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил восемь лет колонии строгого режима бывшему директору предприятия жилищно-коммунального хозяйства в поселке Бобровский Свердловской области за получение взятки в размере свыше 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора унитарного муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка Бобровский Сысертского городского округа. <…> Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере свыше 3,2 млн рублей (2-кратный размер взятки), с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти на срок 5 лет, с конфискацией суммы взятки в доход государства в размере свыше 1,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за общее покровительство по службе, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный с июля 2021 года по май 2023 года получал от представителя юридического лица, осуществляющего функции по приему сточных вод, взятки через посредников на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Деньги были переданы за общее покровительство, а также за ежегодную пролонгацию заключенных между предприятиями договоров. Осужденный полностью признал вину.