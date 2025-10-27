ТАСС: Митрошина требует 69 млн рублей со своих бывших юристов

Ее обвиняют в отмывании денег

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Блогер Александра Митрошина, обвиняемая в отмывании денег, подала гражданский иск к своим бывшим юристам Алисе Волховой и Ольге Гольцевой на сумму около 69 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Митрошина подала иск на 68,8 млн рублей к своим бывшим юристам Волховой и Гольцевой. Митрошина утверждает, что бывшие сотрудники обманывали ее, пугая проблемами с налоговой и предлагая решить их за деньги", - сказал собеседник агентства.

Нынешний адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов подтвердил ТАСС, что Митрошина подала гражданский иск к своим бывшим юристам в рамках уголовного дела, однако от дальнейших комментариев отказался.

Волхова и Гольцева арестованы, в отношении них возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемые обещали Митрошиной за деньги вычеркнуть ее из черных списков администрации президента, которых в действительности нет. Деньги поступали на счет ИП Волховой, цель которого заявлена как предоставление услуг медиации.

Митрошина обвиняется по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) в особо крупном размере денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Ее задержали на территории Краснодарского края и доставили в Москву. Она находится под домашним арестом. Ранее в отношении нее было возбуждено дело о неуплате налогов, но позже его прекратили в связи с погашением части долга.