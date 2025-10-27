Монеточку заочно арестовали по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы

Монеточка (Елизавета Гырдымова) © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Суд заочно арестовал певицу Монеточку (настоящее имя - Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении Елизаветы Гырдымовой <...> меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Установлено, что признанная иностранным агентом Монеточка была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако продолжила распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Минюст РФ в январе 2023 года включил Монеточку в реестр иноагентов. Как поясняли в ведомстве, певица получала финансовую поддержку от иностранных источников, вела сбор средств в поддержку Украины, высказывалась против специальной военной операции. В настоящее время она проживает за пределами России.