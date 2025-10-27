В Северной Осетии еще троих росгвардейцев задержали за взятки

Их арестовали до 28 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 октября. /ТАСС/. Еще трое сотрудников Росгвардии в Северной Осетии задержаны за взятки. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

"В Ленинский районный суд Владикавказа поступило ходатайство Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения в отношении оперативного дежурного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РСО-Алания, полицейского бойца ОМОН управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РСО-Алания и оперуполномоченного оперативного отделения специального отряда быстрого реагирования "Нарт" управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РСО-Алания, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - сказал собеседник агентства.

Х. И. Засеев, Т. В. Цаллагов, Г. С. Арунов заключены под стражу сроком на один месяц пять суток - до 28 ноября.

В сентябре ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики сообщал об избрании меры пресечения семи росгвардейцев, в том числе об аресте начальника управления и его заместителя.