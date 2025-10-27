Уровень воды в Белгородском водохранилище после ударов ВСУ снизился на 1 м

На сооружении объявлена чрезвычайная ситуация

Редакция сайта ТАСС

© irisff/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Повреждения плотины Белгородского водохранилища после ударов ВСУ привели к снижению уровня воды на 1 м, на сооружении объявлена чрезвычайная ситуация, идут восстановительные работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов.

"В результате ударов по плотине Белгородского водохранилища 24 и 25 октября поврежден донный водовыпуск, обеспечивающий санитарные попуски воды ниже водохранилища, и нарушена герметичность обоих сегментных затворов. В результате повреждений уровень воды в водохранилище снизился на один метр. Приказом ФГБВУ "Центррегионводхоз" введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" объектового уровня, утвержден план мероприятий по восстановлению объектов", - говорится в сообщении.

В частности, для предотвращения снижения уровня воды в водохранилище ниже уровня водозаборных сооружений Белгородской ТЭЦ и подтопления территорий, расположенных ниже Белгородского водохранилища, "Центррегионводхоз" ведет работы по засыпке подводящего канала к бетонной водосливной плотине со стороны поврежденного сегментного затвора.

"Задействованы 10 работников учреждения, 20 работников сторонних организаций, 5 самосвалов, 2 погрузчика и трактор. Ситуация с проведением восстановительных работ на гидроузле Белгородского водохранилища находится на контроле центрального аппарата Росводресурсов", - уточнили в ведомстве.

Плотина водохранилища получила повреждения в результате удара ВСУ. Ее разрушение при повторном ударе ВСУ может подтопить жилье порядка 1 тыс. человек. Жителям, проживающим в зоне риска подтопления, предложено выехать в пункты временного размещения. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, ВСУ, нанося ракетные удары по дамбе водохранилища в Белгородской области, пытаются создать техногенную катастрофу.