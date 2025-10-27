На Алтае таможенники перехватили 714 кг украинского шоколада

Эта продукция находится под санкциями

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Алтайские таможенники пресекли ввоз в Россию 714 кг шоколада украинского производства. Данная продукция находится под санкциями, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Мобильная группа Алтайской таможни пресекла ввоз в Россию 714 кг шоколада украинского производства. Таможенники остановили для проверки грузовик, который направлялся в Россию из Казахстана. В кузове машины находились 372 картонные коробки с плиточным шоколадом производства кондитерской фабрики Украины. Такая продукция находится под санкциями, ввозить ее на территорию страны запрещено", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что транспортное средство с товаром возвратили отправителю. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении о несоблюдении запретов и ограничений.