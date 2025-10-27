В районе гибели ребенка под Красноярском после отлова выпустили 115 собак

Всего в 2025 году было отловлено 134 бездомных собаки

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Порядка 115 собак выпустили после программы ОСВВ ("отлова-стерилизации-вакцинации-возврата") в Березовском районе Красноярского края, всего в 2025 году было отловлено 134 бездомных собаки. Об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края Алексей Большаков.

Ранее сообщалось, что собаки насмерть загрызли 10-летнего мальчика в районе СНТ "Теремок" Березовского района Красноярского края, возбуждено уголовное дело о халатности.

"Если говорить про период 2025 года, согласно той информации, которую предоставило нам муниципальное образование [Березовский район], количество отловленных животных без владельцев составило 134. Из них стерилизованных 129, содержащихся в приютах в течение 10 дней, это на карантине, 134, возвращены в прежнее место обитания 115. Признанных проявляющими немотивированную агрессию и умерщвленных животных без владельцев нет, то есть показатель отсутствует, таких случаев не было. И также содержатся в приютах до наступления естественной смерти 26 - это агрессивные животные", - сказал он на заседании в Государственной думе рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных.

Большаков отметил, что после нападения собак на ребенка была задержана руководитель общественной организации "Мой пес", ответственной за отлов бездомных животных, Ирина Музыка. Он добавил, что в ноябре планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта "О регулировании отдельных отношений в области обращения с животными на территории Красноярского края".

Также Большаков добавил, что в Красноярском крае не планируется введения режима экстраординарной ситуации для принятия специальных мер в области отлова бездомных животных.

Реакция общественников

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что Березовский район необходимо взять под особый контроль. "Вы понимаете, что есть постановление Конституционного суда, которое позволяет вам объявить режим экстраординарный сегодня и сейчас, в случае, который произошел у вас с этой детской трагедией, и вы тогда, 115 бегающих [собак], можете спокойно уже, понимая, что никто по закону не способен вас в нарушении этого самого закона обвинить, вы должны, обязаны это сделать", - подчеркнула она.

Останина отметила, что отсутствие в регионе единого органа, с которого можно "спросить" за надзор за бездомными животными, и приводит к трагедиям. Она добавила, что СНТ "Теремок" не единожды сигнализировало о проблеме с бездомными собаками. "Речь не только о том, что [напали на] ребенка, на взрослого мужчину в тот же день напали, который вышел на пробежку. Ходить там нельзя", - заявила она.

В свою очередь, депутат Госдумы Владимир Самокиш отметил, что необходимо обратиться к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову с просьбой рассмотреть вопрос введения экстраординарной ситуации в регионе.

